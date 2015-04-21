中国债市动态：乐观情绪蔓延一二级轮动走强，降准后资金价格连下台阶

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场现券收益率周二早盘继续下行，国开10年债收益率再降约8个基点(bp)；央行超预期降准的利好效应进一步发酵，资金价格再下一个台阶，债市乐观情绪也持续蔓延，上午招标的国开新债亦受强力追捧，一二级轮动走强态势明显。
交易员指出，大力度降准后资金利率将有望较长期的保持低位，是引爆市场做多热情的主要推动力，预计债市的强势格局有望延续，不过短期由于收益率下降过快，可能需要一定的整固。
“收益率下好多，国开发太低了，应该还能火一段，就是感觉这两天下的有点太快了，”上海一券商交易员称。
国开行上午招标的五期固息增发债受热捧，中标收益率均远低于中债估值水平，且投标倍数均在3倍以上。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.91%/3.88%，上日尾盘为3.9650%/3.9550%。
上海一银行交易员谈到，今天央行公开市场暂停了逆回购操作，但考虑到刚刚降准以后资金面的宽松局面，且资金利率已大幅走低，其影响微乎其微。
上海另一银行交易员表示，今日回购利率开盘继续大跌，并带动IRS进一步回落10个bp或以上，短端降幅更为明显。
北京时间11:59，银行间市场七天质押式回购加权利率 报2.5782%，较上日跌逾13个bp，再创逾13个月来新低；隔夜品种 跌破2%整数关，报1.9778%，亦续创一年来新低。
中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。
剩余期限约2.72年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.6650%/3.6201%，上日尾盘为3.7350%/3.7250%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.350元人民币，较上日结算价升0.34%；10年期国债主力合约T1509 早盘收报97.730元，较上日结算价升0.54%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导