中国债市动态：乐观情绪蔓延一二级轮动走强，降准后资金价格连下台阶

路透上海4月21日 - 中国银行间市场现券收益率周二早盘继续下行，国开10年债收益率再降约8个基点(bp)；央行超预期降准的利好效应进一步发酵，资金价格再下一个台阶，债市乐观情绪也持续蔓延，上午招标的国开新债亦受强力追捧，一二级轮动走强态势明显。

交易员指出，大力度降准后资金利率将有望较长期的保持低位，是引爆市场做多热情的主要推动力，预计债市的强势格局有望延续，不过短期由于收益率下降过快，可能需要一定的整固。

“收益率下好多，国开发太低了，应该还能火一段，就是感觉这两天下的有点太快了，”上海一券商交易员称。

国开行上午招标的五期固息增发债受热捧，中标收益率均远低于中债估值水平，且投标倍数均在3倍以上。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.91%/3.88%，上日尾盘为3.9650%/3.9550%。

上海一银行交易员谈到，今天央行公开市场暂停了逆回购操作，但考虑到刚刚降准以后资金面的宽松局面，且资金利率已大幅走低，其影响微乎其微。

上海另一银行交易员表示，今日回购利率开盘继续大跌，并带动IRS进一步回落10个bp或以上，短端降幅更为明显。

北京时间11:59，银行间市场七天质押式回购加权利率 报2.5782%，较上日跌逾13个bp，再创逾13个月来新低；隔夜品种 跌破2%整数关，报1.9778%，亦续创一年来新低。

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

剩余期限约2.72年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.6650%/3.6201%，上日尾盘为3.7350%/3.7250%。