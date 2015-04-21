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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 12:47 BJT

更新版 1-日本人事：政府提名丰田汽车顾问布野幸利出任央行审议委员

提名必须得到日本参众两院的批准，但差不多肯定会获得通过，因安倍晋三领导的联合政府在参众两院都拥有绝对多数席位。对提名的投票日期尚未确定。

日本央行透过大规模购买公债及其他资产以复苏经济的积极措施已实施两年，目前通胀陷于停顿，经济成长仍较脆弱，令人质疑央行为使经济脱离数十年来通缩而采取的策略是否有效。

日本央行于2013年4月推出刺激措施时，誓言将在约两年时间内实现约2%的通胀率目标。

日本央行目前表示，通胀率将在2016年3月结束的本财年达到2%，但这样的时间表还是说不准，由于能源成本处在低位且薪资增长温和，今年多数时间里物价似乎为持平或下跌。(完)

(编译 杜明霞/艾茂林/于春红; 审校 张荻/郑茵)

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