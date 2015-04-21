路透基点：首都机场集团拟筹资超100亿元人民币建设第二机场--TRLPC

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，首都机场集团公司(CAH)正寻求获得超过100亿元人民币(逾16.3亿美元)的长期银团贷款，以支持北京首都第二机场的建设。
消息人士称，借款人在3月发出征求建议书，有几家大型国有银行作出了回应。
该机场位于北京大兴区，毗邻河北省，在去年11月底获得国家发改委的批准。
发改委一份日期为11月22日的公开文件显示，该建设项目总投资额将达到799.8亿元人民币，其中50%将通过银行贷款和其他融资渠道获得。
文件称，首都第二机场将建有四条跑道，每年客流量为7,200万人，货物吞吐量达到200万吨。
文件中还显示，首都机场集团公司与中国航空油料集团公司的合资企业，将通过银行贷款额外筹资14.3亿元人民币，用于建设机场的燃油供应设施。
据本地媒体报导，机场建设于12月26日启动，预计将耗时五年。
首都机场集团公司隶属于中国民用航空局，是一家跨地域、多元化的大型国有企业集团。目前，公司旗下拥有北京、天津、江西、重庆、吉林、内蒙古、黑龙江等7省(直辖市、自治区)所辖干支机场40多个。（完）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导