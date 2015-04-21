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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 12:33 BJT

路透基点：首都机场集团拟筹资超100亿元人民币建设第二机场--TRLPC

路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，首都机场集团公司(CAH)正寻求获得超过100亿元人民币(逾16.3亿美元)的长期银团贷款，以支持北京首都第二机场的建设。

消息人士称，借款人在3月发出征求建议书，有几家大型国有银行作出了回应。

该机场位于北京大兴区，毗邻河北省，在去年11月底获得国家发改委的批准。

发改委一份日期为11月22日的公开文件显示，该建设项目总投资额将达到799.8亿元人民币，其中50%将通过银行贷款和其他融资渠道获得。

文件称，首都第二机场将建有四条跑道，每年客流量为7,200万人，货物吞吐量达到200万吨。

文件中还显示，首都机场集团公司与中国航空油料集团公司的合资企业，将通过银行贷款额外筹资14.3亿元人民币，用于建设机场的燃油供应设施。

据本地媒体报导，机场建设于12月26日启动，预计将耗时五年。

首都机场集团公司隶属于中国民用航空局，是一家跨地域、多元化的大型国有企业集团。目前，公司旗下拥有北京、天津、江西、重庆、吉林、内蒙古、黑龙江等7省(直辖市、自治区)所辖干支机场40多个。（完）

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