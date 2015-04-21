《热点透视》另辟蹊径策略奏效，摩根士丹利Q1业绩足以比美高盛

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 蔡美珍

路透纽约4月20日 - 摩根士丹利 走上与高盛 不同策略路线的作法，开始见效。在执行长戈尔曼(James Gorman)领导下，摩根士丹利第一季业绩为多年来最佳表现。死对头高盛在获利方面仍然略胜一筹。但若以一项关键指标来看，投资人对摩根士丹利的评价来得更高。

摩根士丹利的股价/有形资产比目前约为1.3倍，由布兰克梵(Lloyd Blankfein)当家的高盛则为1.25倍。两者差距不大--而且高盛在股价/帐面价值比方面仍然胜过摩根士丹利。但这个差距仍然值得注意。根据这些数字，高盛应该在各方面都拥有较高估值。在努力削减支出之际，高盛一直是美国大型银行之中表现最好的银行之一。

今年第一季是一个特别情况。在扣除掉赋税减免因素后，摩根士丹利第一季的年化股东权益报酬率(ROE)终于提升到两位数百分比--10.1%，执行长戈尔曼应该可以觉得如释重负又有点自豪。所有业务领域都帮上忙，另外也要归功于支出控制成果不错，让投资银行部门的薪酬控制在营收的38%。

不过，高盛的年化ROE达到14.7%。有形资产帐面价值较去年3月以来增加9.7%，幅度高于摩根士丹利的5.5%。这个扩张可能是一家银行整体业务强健程度的良好指标，如果资产都有适当管理的话(在金融危机记忆犹新情况下，情况应是如此)。

摩根士丹利估值反而超越高盛的一个解释，在于摩根士丹利的业务比重组合。摩根士丹利的交易占营收比例仅约40%，反观高盛，如果把投资及放贷部门一起算进，则这个比例高达70%。这类获利往往波动起伏剧烈。另一方面，财富管理的获利更为稳定，需要的资本较少，而戈尔曼已经将财富管理扶植成为摩根士丹利更重要的营收来源。至少从理论上来说，较稳定的获利是更有价值的。

摩根士丹利或许也有能力降低融资成本，一部分是透过成本较高债务到期时进行再融资。摩根士丹利也拥有比高盛更多的银行存款，可以进行有利可图的运用。戈尔曼必须向世人证明，摩根士丹利可以继续维持良好表现，但不论如何，他终于给了投资人一些可以感到振奋的东西。(完)