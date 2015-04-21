中国就业：信托担保业及银行业名列上海高薪职业前三位--智联

报告指出，上海是全国的金融中心，随着国内金融服务业不断扩大开放力度并取得较大发展后，其高薪待遇开始逐渐浮出水面；银行业因行业特性一直以来是白领求职者眼中的“香饽饽”，职业地位高且收入高，使其倍受求职者青睐。而专业服务/咨询行业以工作压力巨大但待遇优渥而闻名，此次的数据也再次印证了这一说法。