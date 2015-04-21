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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 13:09 BJT

中国就业：信托担保业及银行业名列上海高薪职业前三位--智联

路透上海4月21日 - 企业招聘及白领流向往往反映经济动向。中国网络招聘领先企业--智联招聘 发布春季雇主需求及人才供给报告称，信托、担保、拍卖及典当业以10,284元人民币的平均月薪，意外地成为上海地区十大高薪行业之首，银行业排名第三，平均月薪为8,591元。

报告指出，财会、法律及人力资源等专业服务以平均月薪8,910元排名第二，IT服务人员、网络游戏和电子商务分别排名第四、第五和第七位，基金、证券、期货和投资业排名第六。

报告指出，上海是全国的金融中心，随着国内金融服务业不断扩大开放力度并取得较大发展后，其高薪待遇开始逐渐浮出水面；银行业因行业特性一直以来是白领求职者眼中的“香饽饽”，职业地位高且收入高，使其倍受求职者青睐。而专业服务/咨询行业以工作压力巨大但待遇优渥而闻名，此次的数据也再次印证了这一说法。

报告还显示，今年春季上海竞争最激烈的五大行业分别为保险、汽车／摩托车、大型设备／重工业、加工制造和耐用消费品。其中保险业多招聘销售类岗位，进入门槛较低，绩效薪酬较高，求职者有更多投递。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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