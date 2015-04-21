基金观点：香港投资者对实现今年财务目标大致乐观--富兰克林邓普顿

路透香港4月21日 - 环球基金公司富兰克林邓普顿投资周二称，香港投资者认为今年本地股票和固定收益将提供最佳投资机会，并对在本年度能否达到个人的投资目标，抱持大致乐观的态度。

富兰克林邓普顿的2015年环球投资者情绪调查显示，香港投资者比亚太地区的其他投资者更为进取，有多达43%的香港投资者以少于一年的时期来评估其投资成败，令香港成为全世界最短视投资者的居住地之一。

而大部分投资者相信今年香港股市比上一个升浪表现更好。在未来十年，亚洲依然是最受青睐的股票及固定收益投资区域。受访者亦表示对今年环球经济状况的忧虑，其次是欧元区危机，以及中国增长放缓。

“尽管有忧虑情绪，投资者对能否达到2015年的财务目标还是大致乐观，当中有不少受访者将购置新房（26%）作为他们的首要投资目标，其次为投资或开创新事业（19%）。”富兰克林邓普顿称。

该项调查是同类型调查中规模最大的一个，今年2-3月期间访问了亚太区、美洲、欧洲、阿联酋及非洲23个国家共11,508名投资者，以了解他们对2015年及未来十年的预期。其中，以抽样方式访问了502位香港投者，其可投资资产最少20万港元。

调查显示，有高达38%香港受访者认为香港有最佳的股票回报，而认为香港及亚洲拥有最佳的固定收益回报的受访者比例并列第一（均为25%）。至于未来十年，预期趋势大致相同，亚洲地区继续被视为拥有较佳的股票和固定收益投资回报。

调查亦发现，香港投资者计划增持股票，40%受访者预期他们会增持股票，大约三分之一则会增加固定收益的投资，另外少于三分之一选择增持现金。而在做出投资决定时，股息收益是最重要的考虑（91%）。

当被问及对人民币计价投资的配置时，54%的香港投资者预计在这一个资产类别中投放10%或更少的资金，及如果投资或增加人民币资产配置，银行储蓄、定期存款和货币市场户口是主要考虑。

投资者避免投资在贵金属上，例如黄金和白银。由于投资者受到美国联储局缩减量化宽松规模的影响，相比上一次调查，对这个资产类别的回报预期大幅下滑。

富兰克林邓普顿在35个国家设有办事处，总部位于美国加州圣马提奥，拥有超过65年的投资经验，截至2015年3月31日，其管理逾8,806亿美元的资产。（完）