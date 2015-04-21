香港数据：3月综合CPI按年升4.5%，首季通胀按季则回落

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透香港4月21日 - 香港统计处周三公布，今年3月综合消费物价指数（CPI）按年升4.5%，较1-2月份合计的平均升幅4.3%略高；首季CPI则为2.7%，比去年第四季的3.3%有所回落，显示通胀压力近月依然受控。
在剔除所有政府一次性纾困措施后，该月基本通胀率为2.8%，亦较1-2月份合计均值2.6%为高。
统计处表示，将3月份的按年变动率与1月份及2月份合并的平均变动率作比较，可抵消农历新年于两年间不同月份出现而令价格波动的影响。
政府发言人表示，通胀压力于近月依然受控。受惠于输入通胀持续和缓以及本地成本压力温和，基本综合消费物价指数的按年变动率由去年第四季的3.3%回落至今年第一季的2.7%。
发言人续指，监于环球通胀低企以及本地经济增长步伐温和，通胀的上行风险在短期内应该有限。
在各类消费项目中，价格在3月录得按年升幅的类别为电力、燃气及水，住屋，外出用膳，食品（不包括外出用膳），杂项服务，杂项物品和衣履。
另一方面，月内录得按年跌幅的类别为耐用物品和烟酒。
（单位:%） 2015年3月 2015年2月 2014年3月
综合消费物价指数 +4.5 +4.6 +3.9
甲类消费物价指数 +6.6 +6.5 +4.3
乙类消费物价指数 +4.1 +4.2 +3.9
丙类消费物价指数 +2.8 +3.0 +3.5
基本通胀率 +2.8 +2.8 +3.6 （完）
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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
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