香港数据：3月综合CPI按年升4.5%，首季通胀按季则回落

路透香港4月21日 - 香港统计处周三公布，今年3月综合消费物价指数（CPI）按年升4.5%，较1-2月份合计的平均升幅4.3%略高；首季CPI则为2.7%，比去年第四季的3.3%有所回落，显示通胀压力近月依然受控。

在剔除所有政府一次性纾困措施后，该月基本通胀率为2.8%，亦较1-2月份合计均值2.6%为高。

统计处表示，将3月份的按年变动率与1月份及2月份合并的平均变动率作比较，可抵消农历新年于两年间不同月份出现而令价格波动的影响。

政府发言人表示，通胀压力于近月依然受控。受惠于输入通胀持续和缓以及本地成本压力温和，基本综合消费物价指数的按年变动率由去年第四季的3.3%回落至今年第一季的2.7%。

发言人续指，监于环球通胀低企以及本地经济增长步伐温和，通胀的上行风险在短期内应该有限。

在各类消费项目中，价格在3月录得按年升幅的类别为电力、燃气及水，住屋，外出用膳，食品（不包括外出用膳），杂项服务，杂项物品和衣履。

另一方面，月内录得按年跌幅的类别为耐用物品和烟酒。

（单位:%） 2015年3月 2015年2月 2014年3月

综合消费物价指数 +4.5 +4.6 +3.9

甲类消费物价指数 +6.6 +6.5 +4.3

乙类消费物价指数 +4.1 +4.2 +3.9

丙类消费物价指数 +2.8 +3.0 +3.5

基本通胀率 +2.8 +2.8 +3.6 （完）

浏览香港经济相关新闻,请点选

浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)