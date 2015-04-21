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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元维持涨势，澳元下跌

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    * 澳元/美元下跌0.41%，欧元/美元走低0.20%，美元/日圆上涨0.30%
，英镑/美元下滑0.17%
    * 日股日经指数收高1.4%，中国沪综指午盘中涨0.29%，MSCI明晟亚
太地区(除日本)指数升0.29%，美国10年期公债收益率1.8861%，布兰特原
油跌0.41%
    * 美国与日本达成贸易协定只差一步之遥--美国助理国务卿 
    * 澳洲央行：进一步降息前希望评估更多经济数据表现--4月会议记
录 
    * 希腊债务火烧眉毛，政府紧急下令征调公共资金 (完
)
        
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 张若琪 审校 于春红)

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