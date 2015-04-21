《汇市简讯》欧洲盘初：美元维持涨势，澳元下跌

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。