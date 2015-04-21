台湾股市：连三日小幅收跌，可扣抵税减半效应打击多头

路透台北4月21日 - 台湾股市周二第三日小幅收跌，表现弱于区域股市。分析师表示，台股受〞可扣抵税额减半〞效应影响缺乏上涨动能，但有外资撑盘且外围股市偏强，短线料陷入狭幅整理格局。

台湾立法院于去年5月通过所得税法修正案，自今年起，本地个人股东只能以获配股利总额所含可扣抵税额的半数抵减其综合所得税。

〞可扣抵税减半，大股东为了少缴税，只能出脱持股。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他表示，随着5月报税季节逐渐接近，诸多变数都将困扰台股，尤其是可扣抵税额较大的电子股族群，股价表现会受到压抑。

不过钟国忠认为，包括大陆股市等区域股市都在高档，台股不可能独跌，顶多维持以盘代跌格局，未来一周大盘指数应该会在9,400-9,600点间震荡。

台湾加权股价指数 收报9,533.98点，跌幅0.20%；今日成交初值 为921.23亿台币，上交易日修正后为914.61亿。