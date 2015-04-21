台湾股市：连三日小幅收跌，可扣抵税减半效应打击多头

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月21日 - 台湾股市周二第三日小幅收跌，表现弱于区域股市。分析师表示，台股受〞可扣抵税额减半〞效应影响缺乏上涨动能，但有外资撑盘且外围股市偏强，短线料陷入狭幅整理格局。
台湾立法院于去年5月通过所得税法修正案，自今年起，本地个人股东只能以获配股利总额所含可扣抵税额的半数抵减其综合所得税。
〞可扣抵税减半，大股东为了少缴税，只能出脱持股。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他表示，随着5月报税季节逐渐接近，诸多变数都将困扰台股，尤其是可扣抵税额较大的电子股族群，股价表现会受到压抑。
不过钟国忠认为，包括大陆股市等区域股市都在高档，台股不可能独跌，顶多维持以盘代跌格局，未来一周大盘指数应该会在9,400-9,600点间震荡。
台湾加权股价指数 收报9,533.98点，跌幅0.20%；今日成交初值 为921.23亿台币，上交易日修正后为914.61亿。
本地时间14:10，MSCI亚太明晟指数除日本 涨0.33%。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。