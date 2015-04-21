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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 14:19 BJT

台湾央行：稍后将宣布进一步开放银行外汇相关业务，简化行政程序

路透台北4月21日 - 台湾央行一位不愿具名的官员周二表示，午后将预告修正〞银行业办理外汇业务管理办法〞，其中涉及银行外汇相关业务的进一步开放。

上述官员指出，银行业办理外汇业务管理办法条文59条中，本次修订的幅度达一半以上，牵涉多半是业务的开放以及行政程序的简化。

该官员称，该办法自2003年实施以来已超过10多年，本次将做大规模的修正。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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