更新版 1-欧股业绩：瑞士信贷第一季净利增长23%，受益于交易营收

台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
新资本规定和更多的电子交易挤压了固定收益、外汇和商品交易部门(FICC)的营收，令瑞士信贷等银行业者面临检视何种业务能产生足够获利的压力。
瑞士信贷股价自宣布Thiam接任Dougan之后累计上涨16%，不过今年迄今的涨幅为接近7%，表现仍不及瑞银 ，后者涨幅已超过11%。
高盛 等美国同业对手公布了良好的季度业绩，得益于交易业务大幅增长。
第一季对大多数投行来说通常是强劲的一个季度，今年瑞士央行取消瑞郎汇价上限、欧洲央行购债措施、以及美国加息预期都加大了市场波动性。
据Scorpio Partnership编制的一项年度基准，瑞士信贷的私人银行业务规模为全球第四大，但远小于瑞银的私人银行规模。该部门第一季获得了70亿瑞郎来自客户的新资金。
去年瑞士信贷成为数十年来向美国一项刑事指控认罪的最大银行，将缴纳逾25亿美元惩罚金。该行周二表示，未来尚未由拨备覆盖的诉讼成本可能最多达到18亿瑞郎。(完)
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。