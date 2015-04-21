更新版 1-欧股业绩：瑞士信贷第一季净利增长23%，受益于交易营收

新资本规定和更多的电子交易挤压了固定收益、外汇和商品交易部门(FICC)的营收，令瑞士信贷等银行业者面临检视何种业务能产生足够获利的压力。

瑞士信贷股价自宣布Thiam接任Dougan之后累计上涨16%，不过今年迄今的涨幅为接近7%，表现仍不及瑞银 ，后者涨幅已超过11%。

高盛 等美国同业对手公布了良好的季度业绩，得益于交易业务大幅增长。

第一季对大多数投行来说通常是强劲的一个季度，今年瑞士央行取消瑞郎汇价上限、欧洲央行购债措施、以及美国加息预期都加大了市场波动性。

据Scorpio Partnership编制的一项年度基准，瑞士信贷的私人银行业务规模为全球第四大，但远小于瑞银的私人银行规模。该部门第一季获得了70亿瑞郎来自客户的新资金。