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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 14:18 BJT

《汇市简讯》德国ZEW数据公布前欧元/美元投机性卖盘活跃

0604GMT
    
    * 欧元/美元亚洲时段交投迟缓，在100小时移动均线切入位下方走软
。接下来关注200小时移动均线切入位1.0680。
    * 小时图：link.reuters.com/xex54w
    * 缺乏有力反弹，鼓励投机性卖盘
    * 据信在1.0670-90区域有买家，1.0640-80区域有近20亿欧元期权到
期
    * 4月21日期权到期图表：link.reuters.com/bux54w
    * 德国4月ZEW景气判断指数定于0900GMT出炉，料从3月的54.8升至55
.3，数据可能支撑欧元
    (完)
    
        
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X=
    全部现汇报价             

 (编译 艾茂林; 审校 李婷仪)

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