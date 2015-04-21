《汇市简讯》德国ZEW数据公布前欧元/美元投机性卖盘活跃

0604GMT * 欧元/美元亚洲时段交投迟缓，在100小时移动均线切入位下方走软 。接下来关注200小时移动均线切入位1.0680。 * 小时图：link.reuters.com/xex54w * 缺乏有力反弹，鼓励投机性卖盘 * 据信在1.0670-90区域有买家，1.0640-80区域有近20亿欧元期权到 期 * 4月21日期权到期图表：link.reuters.com/bux54w * 德国4月ZEW景气判断指数定于0900GMT出炉，料从3月的54.8升至55 .3，数据可能支撑欧元 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 李婷仪)