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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 14:19 BJT

韩国汇市：韩元收低，受希腊债务忧虑影响

路透首尔4月21日 - 韩国韩元兑美元周二收贬，终止三日连涨；此前对希腊可能出现债务违约的担忧，促使美元全线上扬。

韩元兑美元 收跌0.4%，报1,083.4点。昨日收报1,079.2。(完)

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全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 张若琪)

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