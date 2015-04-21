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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 14:20 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎技术面：100日移动均线切入位0.9600很关键

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    *  美元/瑞郎昨日在100日移动均线切入位0.9600处遇阻
    *  预计该点位今天亦将抑制走势
    *  从超卖水准反弹，因慢性随机指标引发担忧
    *  若突破0.9600，将上看0.9670
    *  下档目标位在4月3日低点0.9486，以及上移的200日移动均线切入
位0.9484
    *  技术图表：link.reuters.com/zex54w
    (完)
      
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 (编译 白云; 审校 于春红)

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