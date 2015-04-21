《汇市简讯》美元/瑞郎技术面：100日移动均线切入位0.9600很关键

0608GMT * 美元/瑞郎昨日在100日移动均线切入位0.9600处遇阻 * 预计该点位今天亦将抑制走势 * 从超卖水准反弹，因慢性随机指标引发担忧 * 若突破0.9600，将上看0.9670 * 下档目标位在4月3日低点0.9486，以及上移的200日移动均线切入 位0.9484 * 技术图表：link.reuters.com/zex54w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 白云; 审校 于春红)