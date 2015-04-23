《分析》营改增或延至四季度，中国今年财政政策空间不宜寄望过高

* 经济下行压力加大，原定下半年全面推行的营改增或延至四季度

* 财政收入增幅放缓，刚性支出有增无减

* 地方债务置换只能缓解短期压力，长期债务风险犹在

* 中国实际赤字率已接近3%警戒线，财政收支依然紧绷

作者 沈燕

路透北京4月23日 - 应对经济下行压力，中国今年积极财政政策空间还有多大？答案恐怕不乐观。

或许这也是中国财长楼继伟在日前召开的国际货币基金组织和世界银行春季年会期间强调，中国经济的增长要立足于全要素生产率的提高这一背后的潜台词。

因为无论是与经济形势对应的一季度维持低速增速的财政收入，还是预算安排中有增无减的刚性支出以及接近3%趋于绷紧的赤字率，都注定中国今年财政的紧日子会更紧，而刚性支出却有增无减，也让原定下半年全面推开的“营改增”这一实质性减税举措或将拖到四季度。

此外，庞大的地方政府债也让积极财政政策难施展。尽管今年财政部安排了1万亿元人民币的地方政府债务置换额度，一定程度缓解短期债务到期压力，但对多数只能依赖土地财政的地方政府，地方债风险犹如一枚随时会炸开的地雷。

楼继伟也在同一场合提到，虽然中国经济面临下行压力，但是中国政府拥有充足的政策工具。从财政政策来看要继续推进营业税改增值税，在适当降低地方债的同时保持一定的新增建设规模，创造就业机会。

同时今年还要着力推进一些既促进当前增长又有利于长远发展的改革，比如促进政府和社会资本的合作。

“2015年比2014年更艰难，至少从一季度的经济数据上已经有所反映。”中国财政部科学研究所教授孙钢称，一季度财政收入增幅也维持低速，虽然还不能由此推断全年的财政收入增幅，但今年要全面推行营改增，尤其生活服务业，建筑业都是大头，财政日子会更紧。

中国一季度全国一般公共预算收入同比增长3.9%，同口径增长2.4%。其中，中央下降0.5%，同口径下降0.6%；地方增长7.5%，同口径增长4.7%。

一季度全国一般公共预算支出同比增长7.8%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长6.9%。其中，中央增长10.4%，同口径增长10.1%；地方增长7.4%，同口径增长6.4%。

中国月度财政收入与支出增速走势图： link.reuters.com/jar54w。

**营改增或推迟至四季度甚至年底**

相较中国此前推出的诸多针对小微企业的减税举措，全面推广营业税改增值税无疑是最具含金量的减税内容。尤其对生活服务业，建筑业等，推行营改增后将新购入不动产和租入不动产和租金纳入抵扣项，这对实体经济意味着很大力度的减税，却可能导致财政收入大幅减少。

中国财长楼继伟稍早谈到，今年按计划应完成“营改增”改革，也就是把生活服务业、金融业以及建筑业、房地产业的营业税全部改成增值税，现在正在做关于不动产的方案，这是“营改增”最难的一步。

不过一位接近财税部门的官员就指出，原定下半年推出的计划从目前看可能会往后推，估计要到四季度。

此前有国内媒体报导，今年5月营改增的最后三个行业建安房地产、金融保险、生活服务业的营改增方案将推出，其中建安房地产的增值税税率暂定为11%，金融保险、生活服务业为6%。也意味着中国将在下半年全面告别营业税。

“一方面财政受不了，另一方面还有很多细节要完善。”该位财税部门的人士称，营业税作为地方税种，地税局撤手容易，国税局接手却很难，一下子增加那么多纳税户，根本顾不上。

该位人士提到，尤其是生活服务业和建筑业都是大头，一旦实施营改增都可以抵扣，技术上怎么衔接？原来营业税有九个税目，其中仅两个税目营改增的试点都用了三年多的时间才完成，现在剩下的几个税目又都是难度最大的。

最重要的是实施后税收收入会减一大块。该位人士称，经济下行压力大的背景下，这么大规模的减税恐怕财政受不了。

另一位不愿具名的财税专家也提到，原来是希望通过减税刺激经济，从而扩大税源，但现在经济环境不好，营改增后原有税额要减少，会不会有增加的税源却不好说，但财政支出却是刚性的。

中国从2011年开始营业税改征增值税改革的试点，今年是收官之年。据国家税务局此前统计，2014年营改增减税1,918亿元。

但孙钢也提到，迫于环境污染愈发严重的现实，有可能促成环境税今年出台。

**刚性支出压力有增无减**

根据2015年财政部预算安排，全国一般公共预算收入15.43万亿元，增长7.3%，加上中央预算稳定基金调入1,000亿元；一般公共预算支出17.15万亿元，增长10.6%。赤字1.62万亿，赤字率较上年的2.1%提高至2.3%。

或许是回应外界对中国2014年积极财政政策并不积极的批评，楼继伟在今年两会期间的新闻发布会上解释，今年预算报告赤字率为2.3%左右，但按当年实际收支差额今年赤字率将达2.7%，因为有去年的1,000多亿元结转资金将用于今年的开支，同时地方还债部分有超过1,000亿元今年可以通过发新债还老债。

“所以在口径变化之后，就有2,000多亿可安排的支出，这些支出如果按当年的收支差额计算赤字率的话，实际上差不多是2.7%。”楼继伟解释。

由于中国2014年全国财政收入增长8.6%，快于预算的8%；支出增长8.2%，低于预算的9.5%，此举被学界批评2014年中国的财政政策很不积极。

“该花的钱不花，今年一季度经济下行压力这么大不能说跟去年财政支出不达标一点关系没有。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁就称，如果按去年的财政实际收支口径算，赤字率并没有达到2.1%。

他表示，虽然现在强调财政资金的投资效率，但从财政货币政策的搭配和整体宏观经济的角度看，保持一定的政府投资规模仍然是稳定经济的重要内容，尤其是中国依旧依赖投资的发展模式目前并没有改变。

中金的报告也称，2014年实际不积极的财政政策部分抵消了货币等政策放松的效果，这不仅与经济增长下降所要求的积极财政政策相去甚远，而且赤字率下降，对于经济增长放缓更是雪上加霜。

在预期紧绷的财收收入面前，支出压力却是有增无减，除了仍需以政府为主的投资拉动基础设施方面领域，还包括大幅增加的社会养老保障支出压力，需要财政全部买单的公务员养老金改革，治理环保污染的政府支出须加大等等，都预示着中国继续扩大赤字的空间相当有限。

此外，中国庞大的地方政府债务也注定积极财政政策施展空间有限。尽管中国从今年开始实施新的预算法，并明确中央不会替地方政府背债。目前已开始1万亿地方政府债务置换，但对诸多仍依赖土地财政的地方政府而言，长期的债务压力仍然是一枚随时可能引爆的雷。

数据显示，今年一季度国有土地使用权出让收入同比减少3,897亿元，下降36.1%.

“2014年底我们按照最宽的口径来估算，整体债务占GDP比重，就是债务率不到40%，相比起其他国家是比较低的。”楼继伟在今年博鳌论坛期间称。

但他提到，地方债规模是比国家的债务还要大，国债将近10万亿，地方债根据审计署2013年6月份审计的情况看，按当时估计的可能需要政府代偿的比例估算，整个地方政府最终要偿还的债务责任是12万亿-13万亿元之间。