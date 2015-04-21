全球经济：美联储官员罗森格伦称央行通胀率目标可能都设得过低--FT

台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透4月21日 - 美国波士顿联储总裁罗森格伦在接受金融时报(FT)采访中表示，包括美联储(FED)在内的世界各国央行可能需要考虑在未来设定更高的通胀率目标，以避免应对经济低增长的问题。
金融时报称，罗森格伦表示，他希望美联储公开市场委员会(FOMC)能够就美国2%的通胀率目标是否过低展开讨论。
罗森格伦对金融时报表示，如果通胀率目标被设得更高，就意味着长期政策利率将变得更高，那么在利率触及所谓的“零下限”以前，央行就拥有更多的空间来降息。罗森格伦今年在FOMC没有投票权。
罗森格伦上周在伦敦发表演讲时曾指出，在美联储开始升息以前，美国就业市场需要进一步增强，通胀则需要显现出升向2%的迹象。
金融时报称，美联储在实现充分就业和物价稳定的政策目标框架下，于2012年又设定了2%的通胀率目标，但从那时起一直未能达到该通胀率目标，美国的政策利率从2008年起就停留在近零水准。
报导称，罗森格伦还预计美国第一季经济成长将低于去年第四季的2.2%。
一个反映美国通胀上升的迹象是，美国3月消费者物价指数(CPI)连续第二个月走升，受汽油价格和房屋成本上涨的推动。
无法在美国正常工作时间之外联系到罗森格伦对此置评。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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