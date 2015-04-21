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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 14:33 BJT

标题新闻：泰国今年出口增幅料从此前预期的4%降至1%，因全球经济复苏缓慢且油价下跌--商务部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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