台湾债市：五年券殖利率连两日收市微跌，量缩静待美债指引明确方向

* 五年券殖利率连两日微跌 * 量缩静待美债指引明确方向 * 五年券明日区间料在0.98-1.01% 路透台北4月21日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二终场小跌作收，连 续第二个交易日微跌。交易员表示，由于美债维持盘整格局不变，台债持续欠缺美债指引方 向，交投明显趋于清淡，主流券殖利率续处既有区间横盘整理。 他们指出，近一周来美国10年公债殖利率暂未跳脱1.85-1.93%窄幅区间盘整，台债也紧 随美债脚步，104/6殖利率大致落在0.99%附近狭幅波动，在美国重大经济数据偏向淡净的时 刻，部分市场人士转趋关注希腊债务违约疑虑升温的议题。 〞虽然说希腊关关难过关关过，但仍存有不确定性因素，交投比较谨慎。〞一位大型券 商交易员说。 希腊周一紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，用于支付政府的账单，涉及范围从 市政府到一支为未来几代人准备的基金。 此外，交易员指出，近期有两档台币公司债标售也值得留意，包括周四(23日)标售中龙 钢铁五年及七年期无担保公司债，总金额暂定为80亿台币，以及下周一(27日)标售台电五年 、七年及10年期无担保公司债，总金额暂定为75亿台币。 美国公债价格周一走低，因美股上扬削弱了对公债的避险需求，尽管交易商仍担忧希腊 能否继续留在欧元区。指标10年期公债 价格回落13/32，收益率报1.895%，较上 周五尾盘高4.5个基点。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在0.98-1.01%；10年券104/5期则料在 1.515-1.535%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.14 0.9931 0.9930-0.9999 43.0 10 104/5 +0.45 1.5270 1.5270-1.5310 5.5 台湾股市周二第三日小幅收跌，收报9,533.98点，表现弱于区域股市。分析师表示，台 股受〞可扣抵税额减半〞效应影响缺乏上涨动能，但有外资撑盘且外围股市偏强，短线料陷 入狭幅整理格局。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易。 4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均 值；英国央行货币政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成 屋销售年率(万户)；欧元区4月消费者信心指数/美国3月成屋销售年率。 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率。 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5270 5 104/6 0.9931 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)