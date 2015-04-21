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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 14:42 BJT

台湾债市：五年券殖利率连两日收市微跌，量缩静待美债指引明确方向

* 五年券殖利率连两日微跌
    * 量缩静待美债指引明确方向
    * 五年券明日区间料在0.98-1.01%

    路透台北4月21日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二终场小跌作收，连
续第二个交易日微跌。交易员表示，由于美债维持盘整格局不变，台债持续欠缺美债指引方
向，交投明显趋于清淡，主流券殖利率续处既有区间横盘整理。
    
    他们指出，近一周来美国10年公债殖利率暂未跳脱1.85-1.93%窄幅区间盘整，台债也紧
随美债脚步，104/6殖利率大致落在0.99%附近狭幅波动，在美国重大经济数据偏向淡净的时
刻，部分市场人士转趋关注希腊债务违约疑虑升温的议题。
   
    〞虽然说希腊关关难过关关过，但仍存有不确定性因素，交投比较谨慎。〞一位大型券
商交易员说。
    
    希腊周一紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，用于支付政府的账单，涉及范围从
市政府到一支为未来几代人准备的基金。 
    
    此外，交易员指出，近期有两档台币公司债标售也值得留意，包括周四(23日)标售中龙
钢铁五年及七年期无担保公司债，总金额暂定为80亿台币，以及下周一(27日)标售台电五年
、七年及10年期无担保公司债，总金额暂定为75亿台币。
   
    美国公债价格周一走低，因美股上扬削弱了对公债的避险需求，尽管交易商仍担忧希腊
能否继续留在欧元区。指标10年期公债 价格回落13/32，收益率报1.895%，较上
周五尾盘高4.5个基点。 
       
    交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在0.98-1.01%；10年券104/5期则料在
1.515-1.535%。 
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       -0.14      0.9931    0.9930-0.9999       43.0
  10   104/5                       +0.45      1.5270    1.5270-1.5310        5.5
                                                                       
 
    台湾股市周二第三日小幅收跌，收报9,533.98点，表现弱于区域股市。分析师表示，台
股受〞可扣抵税额减半〞效应影响缺乏上涨动能，但有外资撑盘且外围股市偏强，短线料陷
入狭幅整理格局。            
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：     
    4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易。
    4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均
值；英国央行货币政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成
屋销售年率(万户)；欧元区4月消费者信心指数/美国3月成屋销售年率。
    4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支
/德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark
it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购
经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率。    
    4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美
国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长
非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会。
       
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5270
          5       104/6                       0.9931
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                 

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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