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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 14:42 BJT

日本股市：业绩憧憬推动大盘收涨，Panasonic飙升3.7%

路透东京4月21日 - 日本股市周二收高，受大型汽车和电子类股所提振，市场预期企业财报将表现强劲。

日经指数 收盘涨1.4%至19,909.09点；东证股价指数 涨1.6%，收于七年高位1,608.88点。

丰田汽车 和日产汽车 分别上涨2.2%和2.4%。Panasonic 大涨3.7%。

JPX-日经400指数 涨1.7%，至14,598.00点。(完)

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