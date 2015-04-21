欧洲已公布经济指标--2015/4/21

台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.6 f +0.5 f +3.0 f 德国 第四季 +0.7 r +0.1 f +1.6 r 法国 第四季 +0.1 r +0.3 f -- 意大利 第四季 持平 r -0.1 f -0.5 r 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.2 +0.3 持平 德国 3月 +0.5 f +0.9 f +0.3 f 法国(HICP) 3月 +0.7 f +0.1 f 持平 f 意大利(HICP) 3月 +2.1 f +0.3 f 持平 f 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.2 +0.2 r -1.7 德国 3月 +0.1 +0.1 -1.7 法国 2月 +0.7 -0.9 -2.6 意大利 2月 +0.5 -1.3 r -2.6 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 12-2月 5.6 5.7 德国 3月 6.4 @ 6.5 @ 法国 第四季 10.4 p 10.3 r 意大利 2月 12.7 @ 12.6 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。