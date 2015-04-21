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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑需跌破0.7165，方能确立空头走势

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* 欧元/英镑继续限于0.7165/0.7245区间震荡交投

* 多为短线操作，潜在倾向偏于作空

* 不过需跌破4月16日低点0.7165，才能对这波走势重新确立信心

* 继续关注3月11日触及的年内低点0.7015

* 未来关键水准是0.7015/0.7385一波涨势的61.8%费波纳奇回档技术位

* 技术图表：link.reuters.com/cux54w

(完)

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