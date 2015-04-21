《汇市简讯》欧元/英镑需跌破0.7165，方能确立空头走势

台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
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* 欧元/英镑继续限于0.7165/0.7245区间震荡交投
* 多为短线操作，潜在倾向偏于作空
* 不过需跌破4月16日低点0.7165，才能对这波走势重新确立信心
* 继续关注3月11日触及的年内低点0.7015
* 未来关键水准是0.7015/0.7385一波涨势的61.8%费波纳奇回档技术位
* 技术图表：link.reuters.com/cux54w
(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。