台湾央行：共发行5,648亿台币存单，存单发行余额减11亿

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北4月21日 - 台湾央行周二公布，共发行5,648亿台币存单。与今日存单到期金额5,659亿台币相较，存单发行余额减11亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 5,612.0
91天期 0.93 28.0
182天期 1.05 8.0
央行上日发行629亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,549.1亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为181亿台币，累积超额准备为4,848亿台币、加计前期1%的超额准备为6,154亿台币。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。