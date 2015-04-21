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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 16:37 BJT

台湾央行：共发行5,648亿台币存单，存单发行余额减11亿

路透台北4月21日 - 台湾央行周二公布，共发行5,648亿台币存单。与今日存单到期金额5,659亿台币相较，存单发行余额减11亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 5,612.0

91天期 0.93 28.0

182天期 1.05 8.0

央行上日发行629亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,549.1亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为181亿台币，累积超额准备为4,848亿台币、加计前期1%的超额准备为6,154亿台币。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)

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