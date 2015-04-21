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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 14:52 BJT

标题新闻：新加坡3月消费者物价指数预估为同比下滑0.5%，将是连续第五个月下降--路透调查

数据公布时间为4月23日0500 GMT。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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