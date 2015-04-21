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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 14:54 BJT

澳洲股市：收涨，受中国刺激措施及大宗商品反弹提振

路透悉尼4月21日 - 澳洲股市周二收涨，投资者受中国刺激银行借贷举措的鼓舞，另外铁矿石价格反弹也带动资源股上扬。

澳洲央行新发布的4月7日政策会议记录向进一步降息敞开大门，这也给投资者提供了买入的理由。

澳洲股市S&P/ASX 200指数 收盘涨39.2点，或0.7%，至5872.3点。(完)

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