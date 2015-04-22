台湾货币市场：4月22日及本提存期资金预期变化一览表

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月22日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,257.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)2,932.1亿台币： 04/23 2,938.50亿台币 04/24 257.00亿台币 04/27 6,807.80亿台币 04/28 1,872.50亿台币 04/29 4,675.50亿台币 04/30 6,380.80亿台币 --公债还本付息27.7125亿台币。 4/23：88乙1期公债付息21.15亿台币。 4/25：103甲7期公债付息6.5625亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。