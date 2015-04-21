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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 15:17 BJT

韩股业绩：浦项钢铁第一季营业利润大增20%，受益于铁矿石成本下降

路透首尔4月21日 - 全球第六大钢铁生产企业--韩国浦项钢铁 周二公布，季度营业利润大增20%，优于预期，因铁矿石投入成本下降远远抵消了钢铁价格下跌的影响。

浦项钢铁公布，1-3月当季母公司营业利润为6,220亿韩元(合5.74亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S汇总的市场预估值6,020亿韩元。这份倍受关注的母公司业绩意指钢铁业务获利，不包括附属企业利润。

该公司上年同期营业利润为5,180亿韩元，10-12月当季为6,320亿韩元。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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