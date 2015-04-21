欧股业绩：思爱普第一季获利符合预估，因销售增长与欧元贬值

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
不计入汇率影响，思爱普季度营业利润下滑2%，但营业利润率从上年同期的24.8%降至23.5%。这和其加大投资初期成本需求较高的云软体有关，因营收是随着时间认列，压缩到短期利润率。
公司维持2015年全年财测不变，在汇率稳定的情况下，非国际会计准则(IFRS)的营业利润预估为56-59亿欧元，表明与上年的56亿欧元相较，为持平至最多增长5%。
该公司表示，计入欧元贬值的影响，营业利润预计为增加最多18%。
这个增幅略低于思爱普上月所预估的19%，反映了欧元从那以后的温和上涨。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25