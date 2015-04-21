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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 15:17 BJT

欧股业绩：思爱普第一季获利符合预估，因销售增长与欧元贬值

不计入汇率影响，思爱普季度营业利润下滑2%，但营业利润率从上年同期的24.8%降至23.5%。这和其加大投资初期成本需求较高的云软体有关，因营收是随着时间认列，压缩到短期利润率。

公司维持2015年全年财测不变，在汇率稳定的情况下，非国际会计准则(IFRS)的营业利润预估为56-59亿欧元，表明与上年的56亿欧元相较，为持平至最多增长5%。

该公司表示，计入欧元贬值的影响，营业利润预计为增加最多18%。

这个增幅略低于思爱普上月所预估的19%，反映了欧元从那以后的温和上涨。(完)

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