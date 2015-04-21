《RUSSELL专栏》亚洲或可复制美国的天然气替代煤炭革命

但不能只凭成本一项，而不考虑其他因素，便排除天然气取代煤炭的可能性。

其中首要因素是天然气价格正在下滑，意味着即便使用天然气会比煤炭可能还要昂贵，但比起一年多以前，天然气价格已明显较为低廉。

天然气价格跌势看来是结构性下滑，并将进一步走跌；反观煤炭价格可能已经低到不能再低，如果再下降，可能引发矿场关闭潮。

这意味着考虑采用燃气发电的政府与公共事业，目前正迎来近年较低的成本水平。

天然气发电厂的营建价格，也相当于燃煤电厂的三分之一左右；而且鉴于银行与其他放款单位越发反对为污染性较大的燃料提供融资，天然气电厂的融资取得也可能更为容易。

污染因素也可能扮演要角，尤其是中国政府已表明欲限制煤炭消耗，同时增加天然气与可再生能源的利用。

液化天然气价格较为低廉，将有助于推动这种转变，因为这破除了近期价格下跌之前的部分高成本阻碍。