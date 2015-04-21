《路透晚报》--4月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国和巴基斯坦推出460亿美元经济走廊计划，串连中东和欧洲市场

中国和巴基斯坦周一在巴基斯坦推出价值460亿美元的能源及基础建设项目计划，这串连了两国的经济，并突显出中国在亚洲及之外的经济野心。这项计划将让美国过去10年来在巴基斯坦的投资相形见绌，同时也是中国为连结中东和欧洲市场而打造陆地和海上“丝路”的一部分。

--中国经济：保增长政策工具充足，未来提高全要素生产率是关键--财长

中国财政部长楼继伟表示，虽然中国经济面临下行压力，但是政府拥有充足的政策工具；未来中国经济的增长要立足于全要素生产率的提高。此外，要继续推进“营改增”、适当降低地方债的同时保持一定新增建设规模。

--中国经济：广东自贸区研究设立以碳排放为首个品种的创新型期交所

中国广东省拟在政府的扶持下设立国内第一家碳期货交易所，在这一全国性的市场初具规模后，提升本区域在碳交易方面的作用。

--中国就业：信托担保业及银行业名列上海高薪职业前三位--智联

企业招聘及白领流向往往反映经济动向。中国网络招聘领先企业--智联招聘发布春季雇主需求及人才供给报告称，信托、担保、拍卖及典当业以10,284元人民币的平均月薪，意外地成为上海地区十大高薪行业之首，银行业排名第三，平均月薪为8,591元。

【金融】

--中国央行：一季度社会融资规模存量127.52万亿元，同比增长12.9%

中国人民银行周二公布，3月末社会融资规模存量为127.52万亿元人民币，同比增长12.9%。

--中国金融：中国3月全口径外汇占款减少1,564亿元人民币

中国央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564.76亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。

--中国金融：央行曲线注资国开和进出口行，财政部追加农发行资本金--财新

中国政策性银行改革又有新进展，据财新网报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行 CHDB.UL 和进出口银行注资，农业发展银行则由财政部追加资本金。

--券商观点：中国金融变革催化货币和融资格局变化，银行转型发展--中信

中国中信证券最新报告预计，下阶段货币政策有必要主动放松应对经济走弱，继续引导资金市场利率下行。央行料会实施更加宽松的货币政策，包括：（1）扩大PSL抵押品范围；（2）降准；（3）定向放松应对存量债替换，二季度是重要时点。

【固定收益】

--中国公开市场：资金面量价齐松逾两月逆回购首暂停，短期或仍缺席

中国央行公开市场今日逾两个月后首次暂停逆回购操作，市场亦未掀波澜。分析人士认为，央行超预期降准带来流动性量价齐松，均进一步削弱公开市场利率引导必要性，因此零操作亦在情理之中。

--中国债市动态：乐观情绪蔓延一二级轮动走强，降准后资金价格连下台阶

中国银行间市场现券收益率周二早盘继续下行，国开10年债收益率再降约8个基点(bp)；央行超预期降准的利好效应进一步发酵，资金价格再下一个台阶，债市乐观情绪也持续蔓延，上午招标的国开新债亦受强力追捧，一二级轮动走强态势明显。

--中国货币市场：逆回购暂停七天回购利率续降，一年Shibor破稳连跌

中国央行公开市场今日暂停逆回购操作，但对资金供给极为充裕的银行间市场来说，几乎未有任何影响，周二早盘七天期回购利率续降逾10个基点(bp)，进一步向2.50%位置靠拢。长期资金方面，降准后一年期shibor也连续下行，打破此前超过两个月稳势。

--中国债市：天威集团称尚未筹措到资金，今日中票付息仍存较大不确定性

中国保定天威集团有限公司再次发布风险提示公告，称截至公告发布之时，公司尚未筹措到付息资金，所发中票今日付息仍存在较大不确定性。

--中企海外债券：佳兆业未付应付利息做实违约，拉响信用债风险警报

中国小型房地产企业--佳兆业美元债券实质性违约后，周二在离岸市场大幅下跌。其中未支付到期利息的2018债早盘下跌逾6美元，2017债下跌4.7美元。

--中国新债：进出口行周五将招标增发至多120亿元三期债，期限3/5/10年

中国进出口银行周二公告称，将于周五(24日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币三期固息债，期限为三年、五年和10年。

--中国新债：国开行周五招标增发至多200亿元四期债，期限1/3/5/10年

中国国家开发银行周二公告称，将于周五(24日)招标增发四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一、三、五和10年。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.8992%，10年3.7455%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年和10年期固息增发债中标收益率分别为3.8992%和3.7455%；投标倍数分别为3.61倍和3.30倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续微跌，市场窄幅整理期待方向指引

人民币兑美元即期周二早盘连续第三日走跌，中间价自三个月高点走弱。交易员表示，周末中国央行超预期降准影响已然消化，缺乏新的消息指引，市场重新陷入窄幅盘整走势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.8%创逾七年新高，中小盘成长股领涨

中国股市沪综指周二收涨1.8%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，继昨日放量大跌后，今天股指在回踩5日均线后继续走高，个股普涨，中小盘股经过前期调整后领涨。但今日成交量出现萎缩，显示市场情绪谨慎，短期高位仍将出现震荡。

--中国证券：证券法修订草案已提请全国人大一审，IPO申请由证交所审核

据中国证券报周二报导，《证券法》修订草案周一提请全国人大常委会一审。修订草案首次从法律层面明确了股票发行(IPO)注册的申请条件和注册程序，确立了股票发行注册的法律制度。

--中国证券：有更多境外基金公司获准参与QDLP试点

知情消息人士指出，有五家境外基金和私募证券投资基金预计将获准加入合格境内有限合伙人(QDLP)的试点名单。

--《市场热谈》港股飙升点燃大宗交易热潮，中资银行股权案蓄势待发

香港股市一波大涨，光是在4月就已经催生出11笔大宗交易，价值34亿美元，银行人士指出，还有更多类似的交易正在蓄势待发，包括西班牙对外银行(BBVA)出脱中信银行持股。

--中港个股：工行与巴基斯坦四电力企业签项目融资协议，金额达43亿美元

全球资产最大的银行--中国工商银行称与巴基斯坦当地四家能源电力项目签署了能源电力项目融资协议，金额总计达43亿美元，为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)上中巴双方重点合作和优先推进的重大基础设施项目。

--中国个股：京东方拟在福州新建8.5代液晶面板生产线，总投资约300亿

中国最大液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司周二公告称，拟在福州新建一条8.5代液晶面板（TFT-LCD）生产线，总投资约300亿元人民币，计划在2017年建成，这将是公司第四条8.5代线。

--中国能源：中石化与阿里云合建云平台，升级部分传统石化业务--报载

中国证券报周二报导，阿里巴巴旗下阿里云与中国石油化工股份有限公司将展开技术合作，中国石化将借助阿里巴巴在云计算、大数据方面的技术优势，对部分传统石油化工业务进行升级，打造多业态的商业服务新模式。

--《焦点》百款新能源车亮相上海车展，电动车仍难大规模“上路