台湾汇市：公司债纳入外资汇入后可投资货币市场三成上限

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北4月21日 - 台湾金管会周二发文，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范。这料将限缩外资汇入后可投资固定收益市场的空间，显示政策对阻止外资炒汇有进一步动作。
台湾金管会发文规定，外资汇入后投资包括公债、公司债、货币基金等工具，不能超过汇入金额的三成。
台币兑美元 周二收31.173, 贬7.1分，自上日的近五个月高位回落。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。