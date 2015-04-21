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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 16:22 BJT

台湾汇市：公司债纳入外资汇入后可投资货币市场三成上限

路透台北4月21日 - 台湾金管会周二发文，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范。这料将限缩外资汇入后可投资固定收益市场的空间，显示政策对阻止外资炒汇有进一步动作。

台湾金管会发文规定，外资汇入后投资包括公债、公司债、货币基金等工具，不能超过汇入金额的三成。

台币兑美元 周二收31.173, 贬7.1分，自上日的近五个月高位回落。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

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