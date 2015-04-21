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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 16:09 BJT

中国央行：一季度社会融资规模存量127.52万亿元，同比增长12.9%

路透北京4月21日 - 中国人民银行周二公布，3月末社会融资规模存量为127.52万亿元人民币，同比增长12.9%。

数据并显示，3月末对实体经济发放的人民币贷款余额为85.09万亿元，同比增长14.0%，其占同期社融存量的66.7%，同比高0.6个百分点。（完）

参看详情，请点选央行网站：here

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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