中国央行：一季度社会融资规模存量127.52万亿元，同比增长12.9%

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透北京4月21日 - 中国人民银行周二公布，3月末社会融资规模存量为127.52万亿元人民币，同比增长12.9%。
数据并显示，3月末对实体经济发放的人民币贷款余额为85.09万亿元，同比增长14.0%，其占同期社融存量的66.7%，同比高0.6个百分点。（完）
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(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。