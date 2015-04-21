路透伦敦4月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：自上周触及1.0850高点后回跌。若跌落1.0700，很可能再探1.0500水准；但只要站在1.0700上方，仍有可能再度迈向上周高点，甚或攻向1.1000美元。

英镑/美元：在蜡烛周线图呈现多头反转的情况下，上周的反弹很可能是近期英镑疲势的逆转。主要的阻力仍在1.5000水准及50日移动均线；当前的拉回走势在1.4880水位寻获支撑。若跌破1.4880，将再度下看1.4780美元。

欧元/日圆：只要落在119.70水准下方，则仍倾向重探3月低点118.30。若跌破118.30，将再度下看116.50。欧元需再次站上120.70，方能重新攻向122.00日圆的高位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0665 1.0736 -0.66 -11.84 1.2097

美元/日圆 119.60 119.18 +0.35 -0.07 119.68

欧元/日圆 127.58 127.95 -0.29 -11.87 144.77

美元/瑞郎 0.9599 0.9563 +0.38 -3.44 0.9941

英镑/美元 1.4872 1.4903 -0.21 -4.50 1.5573

美元/加元 1.2272 1.2221 +0.42 +5.63 1.1618

澳元/美元 0.7704 0.7719 -0.19 -5.68 0.8168

新西兰元/美元 0.7660 0.7659 +0.01 -1.76 0.7797

欧元/瑞郎 1.0239 1.0269 -0.29 -14.86 1.2026

欧元/英镑 0.7169 0.7204 -0.49 -7.56 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2936 9.3365 -0.46 -1.85 9.4688

美元/挪威克朗 7.9107 7.8780 +0.42 +5.87 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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