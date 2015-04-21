中国金融：中国3月全口径外汇占款减少1,564亿元人民币--央行

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透北京4月21日 - 中国央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564.76亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，3月末金融机构外汇占款余额为291,865.23亿元，较上月减少1,564.76亿元。
财政性存款余额为34,356.39亿元，较上月减少3,234.85亿元。
上述两项数据表明，3月份市场因此增加了1,670.09亿元的流动性。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款 3月 -1,564 -3,234.85 2月 422.1 -4,705.38 2015年1月 -1,083 6,632.14 2014年12月 -1,184 -12,706.4 11月 22 229.21 10月 661 6,836.79 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 3月 -1,565 -3,235 （完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
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