《路透晚报》--4月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中小幅收低，中国股市走疲损及日股人气

日本股市周二收高，受大型汽车和电子类股所提振，市场预期企业财报将表现强劲。 日经指数收盘涨1.4%至19,909.09点；东证股价指数涨1.6%，收于七年高位1,608.88点。

--中国股市：沪综指收升1.8%创逾七年新高，中小盘成长股领涨

中国股市沪综指收涨1.8%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，继昨日放量大跌后，今天股指在回踩5日均线后继续走高，个股普涨，中小盘股经过前期调整后领涨。但今日成交量出现萎缩，显示市场情绪谨慎，短期高位仍将出现震荡。沪综指收报4,293.62点，涨76.55点，或1.82%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；上证A股今日成交8,587亿元人民币，上日为11,422亿元。

--香港股市：恒指收高2.8%创两周最大单日涨幅，内地资金持续涌入

香港股市收高创两周来最大单日涨幅，因有迹象显示中国内地投资人正急欲将资金投入港股。恒生指数收盘跳涨2.8%，至27,850.49点，恒生国企指数大涨3%，至14,531.28点。

--汇市：希腊疑虑升温令欧元全线走软，兑瑞郎接近三个月低位

欧元全线走弱，希腊债务可能违约并终将退出欧元区的疑虑升温，令欧元承压。交易员称，希腊阴影罩顶，而纾困协议立即出炉的可能性不高，政治风险势必主导市况，即使稍晚公布的德国ZEW调查有任何良好表现，都将被掩盖。

欧元兑美元下滑0.7%至1.0665，为连续第二日下跌。欧元兑日圆也跌至127.50日圆；欧元兑瑞郎跌0.3%至1.0238瑞郎，离近三个月低位不远。

--欧元债市：德债收益率略高于纪录低位，静候德国ZEW景气判断指数

德国公债收益率持于纪录低点略上方，市场静候德国公布一项景气指标，以判断该国分析师和投资者的乐观情绪是否能得以保持。

德国10年期公债收益率的涨势在数据公布前暂时停歇，持平在0.07%。上周该收益率曾触及0.05%记录低点。

--国际油市：油价下跌，因寄望美国石油库存再度增加

原油价格下跌，因寄望美国石油库存再度上升，且由于沙特将原油产量维持在纪录高位附近；但油价仍接近上周触及的2015年内高点。0835GMT，近月布兰特原油期货下跌0.50美元，至每桶62.95美元，美国原油下跌0.33美元，报每桶56.05美元。

--全球金市：金价停留在1,200美元下方，美元走坚和股市上涨都构成打压

现货金仍然徘徊在关键点位每盎司1,200美元下方，扩大隔夜市场的跌幅，因全球股市上涨和美元走坚都打击了黄金作为避险资产的魅力。0836GMT，现货金报每盎司1,195.26美元左右。

--金属期市：伦铜回吐涨幅，市场忧心中国房地产业疲弱拖累金属需求

伦敦期铜回吐稍早时的涨幅，且在上日触及的四周高点下方交投，因对中国疲弱房地产行业的担忧盖过了该国降准的影响。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.13%，报每吨5,988美元。该期约周一下跌1.2%，之前曾触及四周高点6,173美元。