希腊金融市场：股市和债市下跌，因ECB提案要收紧希腊银行紧急资金援助

台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
10年期希腊公债收益率 上涨24个基点，至日高13.60%，两年期公债收益率 飙升至近30%。
彭博周二报导称，欧洲央行(ECB)内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。
调升扣减率后，实质上等于削减了希腊银行业担保品的价值，银行所能取得的紧急流动性援助金额也跟着减少。
欧洲央行官员之前向路透表示，希腊若出现违约，欧洲央行将被迫采取行动，可能限制希腊银行业获得至关重要的紧急流动性援助。
“今早的报导表明欧洲央行正在考虑减少对希腊银行业的紧急流动性援助，此举可能导致希腊金融机构本已严峻状况更加糟糕，”Spreadex分析师Connor Campbell说。
欧元兑美元 跌0.6%，至1.0670美元，为连续第二日下跌。欧元兑日圆 也跌至127.60日圆；欧元兑瑞郎 跌0.2%至1.0254瑞郎，离近三个月低位不远。(完) (编译 高琦/汪红英；审校 艾茂林/蔡美珍)
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路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。