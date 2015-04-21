希腊金融市场：股市和债市下跌，因ECB提案要收紧希腊银行紧急资金援助

10年期希腊公债收益率 上涨24个基点，至日高13.60%，两年期公债收益率 飙升至近30%。

彭博周二报导称，欧洲央行(ECB)内部人员已经准备了一份提案，针对希腊银行业申请紧急流动性援助所提供的担保品，将提高适用的扣减率。

调升扣减率后，实质上等于削减了希腊银行业担保品的价值，银行所能取得的紧急流动性援助金额也跟着减少。

欧洲央行官员之前向路透表示，希腊若出现违约，欧洲央行将被迫采取行动，可能限制希腊银行业获得至关重要的紧急流动性援助。

“今早的报导表明欧洲央行正在考虑减少对希腊银行业的紧急流动性援助，此举可能导致希腊金融机构本已严峻状况更加糟糕，”Spreadex分析师Connor Campbell说。