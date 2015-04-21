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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 21:39 BJT

美国热股：通用电气据称与富国银行洽谈出售资产组合，盘初股价小跌

路透4月20日 - 知情消息人士表示，美国通用电气(奇异,GE) 正与富国银行 进行初步协商，出售旗下740亿美元美国商业贷款及租赁(CLL)投资组合事宜。

通用电气盘初股价下跌0.5%，报26.88美元，上日收报27.02美元。(完)

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