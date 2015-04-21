中国经济：加快推进资源能源价格市场化，扩大电价改革试点--发改委

路透北京4月21日 - 中国价格改革是全面深化改革的突破口，也是推进重点领域改革的关键。国家发展改革委价格司司长许昆林表示，要加快推进资源能源价格市场化，今年并将扩大电价改革试点范围，推动放开上网、销售侧的竞争性业务和竞争环节价格。

发改委网站刊登的新闻稿并援引许昆林的话称，目前已经有40%的天然气气源价格实现市场化，未来将逐步放开天然气气源和销售价格。

“按照‘放开两头、管住中间’的思路，价格司研究提出能源领域价格市场化改革的操作方案。电价改革先行一步。”他说，目前已有深圳市和内蒙古等六省市列入电价改革先期试点范围，按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价。

新闻稿并显示，天然气价格改革“三步走”计划顺利完成，今年4月1日实现非居民用天然气存量、增量天然气价格并轨，试点放开除化肥企业以外的直供用户价格。

“至此，40%气源价格实现市场化。接下来将研究拟定管输价格管理办法，逐步放开天然气气源和销售价格。”许昆林表示。

他并称，要大幅简政放权，下一步还将放开一批具备竞争条件的商品和服务价格，最终中央定价项目将只保留六种类，比之前实际管理的10种类缩减40%，具体项目减少60%以上，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务和网络型自然垄断环节。

“下一步，还将放开绝大部分药品、铁路运输杂费、部分邮政业务资费、部分专业服务等多项具备竞争条件的商品和服务价格。”许昆林表示。

他并强调，还需大力加强价格调控监管，强化价格放开后的调控和监管，维护良好价格秩序，并加强对定价行为的监督和约束，使权力在阳光下运行。

发改委上周五就全国电力体制改革工作作出部署，表示将在电价形成机制、售电侧放开、市场平台建设、增量配电投资放开及分布式电源等方面制定出台配套政策，把改革工作落实到位。 （完）

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