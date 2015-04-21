欧洲汇市：英镑兑美元从高位回落，上周表现靓丽

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
虽然银行业者已经消化掉波动性将在5月7日大选前后数周内上升的预期，但英镑近来的表现无疑挑战了市场本来的看法--即英镑将在大选前和大选后组建联盟的不确定性中遭遇重挫。
“英国大选风险看来已经被充分消化，英镑正在回归正常交投，”Lombard Street的分析师Richard Batley说道，“特别是英镑兑欧元，我们的这种观点最强烈。”
英镑兑美元下跌0.3%至1.4875，但英镑兑欧元在今日伦敦早盘上涨了0.25%，报0.7185英镑。
欧元本周全线走弱，因希腊与国际债权人的谈判陷入僵局。（完）
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路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25