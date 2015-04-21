欧洲汇市：英镑兑美元从高位回落，上周表现靓丽

虽然银行业者已经消化掉波动性将在5月7日大选前后数周内上升的预期，但英镑近来的表现无疑挑战了市场本来的看法--即英镑将在大选前和大选后组建联盟的不确定性中遭遇重挫。

“英国大选风险看来已经被充分消化，英镑正在回归正常交投，”Lombard Street的分析师Richard Batley说道，“特别是英镑兑欧元，我们的这种观点最强烈。”

英镑兑美元下跌0.3%至1.4875，但英镑兑欧元在今日伦敦早盘上涨了0.25%，报0.7185英镑。

欧元本周全线走弱，因希腊与国际债权人的谈判陷入僵局。（完）

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