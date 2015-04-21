欧洲金融：三个月欧元银行间拆放款利率首次定为负值，为负0.001%

台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
货币市场隔夜利率已经远低于零，但分析师指出，希腊资金吃紧的疑虑让较长天期利率的跌势放缓。
德国商业银行利率策略分析师Benjamin Schroeder指出，利率缓慢跌至负值的走势，是源于希腊及希腊脱离欧元区的相关风险。
“我不认为这使银行间拆借情况有很大改变。”(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 白云/于春红)
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路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。