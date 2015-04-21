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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 17:32 BJT

欧洲金融：三个月欧元银行间拆放款利率首次定为负值，为负0.001%

货币市场隔夜利率已经远低于零，但分析师指出，希腊资金吃紧的疑虑让较长天期利率的跌势放缓。

德国商业银行利率策略分析师Benjamin Schroeder指出，利率缓慢跌至负值的走势，是源于希腊及希腊脱离欧元区的相关风险。

“我不认为这使银行间拆借情况有很大改变。”(完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 白云/于春红)

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