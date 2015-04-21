欧洲金融：三个月欧元银行间拆放款利率首次定为负值，为负0.001%

货币市场隔夜利率已经远低于零，但分析师指出，希腊资金吃紧的疑虑让较长天期利率的跌势放缓。

德国商业银行利率策略分析师Benjamin Schroeder指出，利率缓慢跌至负值的走势，是源于希腊及希腊脱离欧元区的相关风险。