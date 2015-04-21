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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 18:07 BJT

德国经济：投资人的景气预期大体持平--ZEW经济学家

他的同事Michael Schroeder称，现况指数很高，而预期指数“相对变动不大”。

“接受我们调查的受访者预计，这一绝佳境况至少会在接下来半年里持续，”Schroeder说，他并补充多数受访者认为希腊危机“还未完结，但影响相对有限”。(完)

(编译 蔡美珍/白云; 审校 艾茂林/孙茉莉)

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