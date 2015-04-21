中国债市：天威集团中票今日未能按期支付利息，国企违约开先例

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透上海4月21日 - 中国保定天威集团有限公司周二公告确认，由于发生巨额亏损，今日未能按期支付所发行的 2011年度第二期中期票据 利息。这为国企发行人范畴违约开出先例。
今日早间，天威集团曾发布风险提示公告称，公司尚未筹措到付息资金，该期中票今日付息仍存在较大不确定性。
中债登相关人士此前也对路透表示，截至收市，尚未收到本应于今日应付息中票的利息资金。
公司并称，将继续努力通过资产处置等各种方式筹措偿付资金。积极配合召集人召开持有人会议，参与商议违约后投资者保护措施。
是次违约所涉及中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%。应付利息金额为8,550万元。原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为B。
2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。