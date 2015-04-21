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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 17:46 BJT

中国债市：天威集团中票今日未能按期支付利息，国企违约开先例

路透上海4月21日 - 中国保定天威集团有限公司周二公告确认，由于发生巨额亏损，今日未能按期支付所发行的 2011年度第二期中期票据 利息。这为国企发行人范畴违约开出先例。

今日早间，天威集团曾发布风险提示公告称，公司尚未筹措到付息资金，该期中票今日付息仍存在较大不确定性。

中债登相关人士此前也对路透表示，截至收市，尚未收到本应于今日应付息中票的利息资金。

公司并称，将继续努力通过资产处置等各种方式筹措偿付资金。积极配合召集人召开持有人会议，参与商议违约后投资者保护措施。

是次违约所涉及中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%。应付利息金额为8,550万元。原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为B。

2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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