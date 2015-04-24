《台湾金融市场一周展望》台股万点梦有望成真，台币随资金行情起舞

* 资金行情持续与否尚待FOMC指引方向

* 台股万点近在咫尺，高档震荡恐加剧

* 台币后续端看外资汇入续航力

* 短线台债料紧随美债偏弱整理

记者 詹静宜

路透台北4月24日 - 资金行情推升本周台湾股汇市放量齐扬，台股指数距离万点大关仅有咫尺之遥，台币盘中交投也升至逾五个月高位，短线台股万点梦有望成真，但近关情怯下最后一哩路震荡恐加剧，台币则将随台股强弱起舞，反观台债表现格外显得落寞，料维持量缩整理格局。

下周市场聚焦美国联邦公开市场理事会(FOMC)将在28日(周二)-29日(周三)召开议息会议。市场预料此次美联储将不会针对升息利率政策进程提出具体步骤，且随着美国经济数据表现欠佳，市场对美国升息时点略往后递延。

〞资金行情下周还会持续，亚股处于荣景轨道上。比较没有理由，把成交量放大看成出货。〞元富投顾总经理刘坤锡说。

周五台股收涨1.18%报9,913.28点，接连两日涨幅超过1%，推升台股站上15年新高，前高是2000年4月11年的10,068点，成交量冲破1,600亿台币亦创去年7月以来新高。

他也表示，下周台股有机会挑战万点，接下来要观察台股能否站稳万点上方，要一步一步慢慢来，预估下周指数主要区间落在9,700-10,200点。

但保德信高成长基金经理人叶献文则认为，受到FOMC将在台湾时间周四宣布利率决定，美元升势恐趋缓等因素，短线上，台股可能面临修正，由于电子股基本面开始转弱，资金可能持续转往非电子族群避险，如中概消费、原物料下跌受惠股。

〞台股上万点将是下周最大的题材，〞他说。

他并指出，若全球股市维持相对高点，短期资金充沛下，本益比相对低的台股有机会出现补涨行情，但关键时点将在5、6月，倘若那时3C消费需求能够出现，刺激供应链带来一波又急又猛的拉货，台股可望挑战前波高点。

此外，富兰克林华美投信表示，台股历史高点是1990年2月12日创下的12,682.41点，周五盘中高点来到9,961点，仍有近三成的涨幅可期待。

市场点名金融股将成为台股升破万点的要角，富兰克林华美传产基金经理人杨金峰表示，短线上，金融股成交量或许有些过热，但在景气持续恢复、利差水准转佳、信用成本低且资产品质良好下，预期金融股评价有再提升的空间。布局仍以受惠投资收益提升、第三季将认列股息收益的寿险型金控及海外经营绩效佳的银行型金控为首选。

**外资汇入带动台币走强**

本周台股 大涨，外资本周单日买超逾200亿台币的大量，推升台币兑美元 周五盘中至逾五个月的高位。

尽管下周美国将召开议息会议，不过，近期表现疲弱的经济数据，预料将会令美国升息的时点延后。市场对本次意外升息的预期很低。

〞出口商力道不大。股市继续很强的话，外资会大买，去碰30.8。〞一位小型外商银行交易员表示。市场也认为，外资在本周单日大买超，这可能代表外资的汇入将持续一段时间。

交易员并称，外资上日大买台股逾200亿台币，这金额相当明显，出口商见台币大涨也稍有惊慌之意，抛汇力道明显，同步推升台币。至于小散户见台币强升则进场购汇。

〞看起来要台币短期走弱回到31可能有点困难，〞上述小型外银交易员称。

台币盘中走强至30.899，触及逾五个月高位。前高是在2014年11月27日的30.856。

他们预估，下周台币的实质交易区间暂看在30.80-31.1。

**台债料紧随美债脚步**

债市方面，交易商认为，尽管美国10年公债殖利率一度向2%靠拢及台股大涨，带动台债104/6殖利率升破1.02%季线，但随着美债殖利率回档整理，及近日空单借券成本略有垫高，令短线台债殖利率续扬力道有限。

展望下周，他们指出，股债翘翘板效应现在仍不明显，但近期台股表现亮丽对台债也形成一股压力，加以下周四美国FOMC会议召开在即，虽未有议息决策但席间谈话仍将左右债市波动，预料下周台债盘势随美债陷入区间整理。

一位大型民营银行交易员说，〞若台股冲不破万点，台债就是盘整。〞

他们认为，目前先观察此波美国10年公债殖利率是否升破2%，若没有的话，短线104/6殖利率料仍在1.00-1.05%间盘整，若升破2%，104/6殖利率才可能向上突围。

至于10年期公债104/5期 ，一位民营银行交易员表示，由于该券将于5、6月分别有300亿台币增额公债发行，逐渐承受筹码增加的换券压力，外商银行已于本周陆续调节104/5持有部位，预计下周类似调整部位的情况会持续发生，并在5月7日展开发行前交易期间达到高峰。