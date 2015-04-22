香港金融：金管局向市场注资15.5亿港元，遏抑港元强势

加拿大股市：下跌近1%，因商品价格急跌重压能源和矿业股
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
路透香港4月22日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周三傍晚承接港元买盘，向市场注入15.5亿港元，因港元汇价强势，触及强方兑换保证。
金管局本周连续三日向市场注资，经过最新一次注资，香港银行体系总结余周四（23日）增至2,938.63亿港元。
香港时间17:32，港元兑美元 汇价仍持于7.75的强方水平。
香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。金管局自4月9日今年首度入市以来，连番承接美元沽盘，至今向市场注入共计546.76亿港元。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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