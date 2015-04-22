重温稿-台湾货币市场：跨月拆款提早供应，月底短率料持稳

* 跨月拆款提早供应，但拆入需求不振

* 票券商惜售30天期短票，长天期利率下滑

* 国际债发行降温，牵动RP利率下调

记者 董永年

路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士指出，资金宽松态势不变，拆入需求不振，超额准备每日以100-200亿台币的幅度向上累积，为避免旬底积数爆掉，已提早供应跨月拆款因应，预料月底短率将稳在低位。

交易人士表示，受劳动节长假影响，月底就是旬底，若处理不好，积数就累加四天。本旬不少资金堆在帐上的公股银行，担忧拆入方月底到期不续作，敦促客户承作跨月拆款。

〞我们可以拆跨月，但需求方都调平了。〞一位公股银行交易员说。

另一票券商资金调度人士称，针对票券商的跨月拆款在0.43-0.45%，有公股银行希望不要拆入月内资金。

资金调度人士认为，以跨月拆款提前供应的现象来看，月底与旬底的利率将不会有所变化。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，今日区间落在0.295-0.410%，皆同于上日。一周拆款利率落在0.380%-0.450%，上日在0.380%-0.460%；两周拆款利率落在0.388%-0.450%，上日在0.388%-0.450%。

**30天短票惜售**

短票方面，受票券商以拆款养30天期短票影响，成交量较上日更形萎缩。且因30天期以上短票均归类于60天级距，在票券商推销带动下，成交利率贴近30天期，甚至更低。

票券商指出，钱多票少，但公股行库又坚持利率而买不到票，只好反过来拆款给票券商。由于拆款成本低，票券商普遍将30天期短票库存维持高水位以赚取利差。

“拆款太好拿，30天的就惜售。”上述大型票券商交易员说。

虽然短票供给量少，不过另一大型票券商交易员认为，成交利率要再下向不易，因为遭逢的抗性不轻，所以只能维持在现有水准。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.591%，同于前日，成交量41亿台币，前日为56亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.590%，上日在0.601%，成交量28.14亿台币，前日为44亿。

台湾央行周二公布，共发行5,648亿台币存单。与今日存单到期金额5,659亿台币相较，存单发行余额减11亿。

本周央行存单到期金额为11,728亿台币，本周余日到期情况分别为：周三2,257.5亿、周四2,938.5亿及周五257亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为231亿台币，累积超额准备为5,079亿台币、加计前期1%的超额准备为6,385亿台币。

**国际债降温令找券需求大增**

债市附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，近期国际债券发行降温，寿险大额资金暂时停泊在货币型基金，使得投信找券需求热度不减，但因缺乏新券可作，成交利率有所下调。

“之前一窝蜂买国际债，但最近比较安静了。”一位票券商RP交易员说。

另一证券商交易员指出，由于缺乏新券可供承作，且近期在买卖断的交易不多，因此多以到期续作为主。投信也清楚券源缺乏的现状，因此来电要券的热度有所降低。

“今天电话比较少，(投信)大概是死心了。”证券商RP交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%，上日在0.49-0.55%。