美国个股：雅虎与微软可选择终止搜索合作关系--监管文件

路透4月21日 - 据雅虎周一提交的监管文件显示，雅虎 和微软 在双方搜索合作协议中添加了一项终止条款。根据该条款，不管是微软还是雅虎，都可以在2015年10月1日当天或之后选择终止协议。

为期10年的搜索合作协议允许这两家公司在协议开始生效后五年，即2015年2月23日那天选择修改或终止协议。该协议最初由微软前执行长鲍尔默和雅虎前执行长Carol Bartz缔结。(完)