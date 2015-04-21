美国个股：雅虎与微软可选择终止搜索合作关系--监管文件

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透4月21日 - 据雅虎周一提交的监管文件显示，雅虎 和微软 在双方搜索合作协议中添加了一项终止条款。根据该条款，不管是微软还是雅虎，都可以在2015年10月1日当天或之后选择终止协议。
为期10年的搜索合作协议允许这两家公司在协议开始生效后五年，即2015年2月23日那天选择修改或终止协议。该协议最初由微软前执行长鲍尔默和雅虎前执行长Carol Bartz缔结。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。