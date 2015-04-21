更新版 1-中国债市：天威集团中票今日未能按期支付利息，国企违约开先例

(新增评论及更多背景)

路透上海4月21日 - 中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。

在两次风险提示后，天威集团周二表示，由于发生巨额亏损，今日未能按期支付所发行的2011年度第二期中期票据11天威MTN2 利息。

此前影响比较大的债券违约事件包括超日债和湘鄂债。前者以投资者将获得本息全额兑付“大团圆”结局告收；中科云网 因无法按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项，成为公募债券市场首例发生本金违约的债券。

业内人士认为，是次若能最终打破“刚兑”，无疑将利于债券市场的健康发展。但目前来看，也不能完全排除今日无法付息，但日后再补付的可能性。

天威集团公告显示，将继续努力通过资产处置等各种方式筹措偿付资金。积极配合召集人召开持有人会议，参与商议违约后投资者保护措施。

今日早间，天威集团曾发布风险提示公告称，公司尚未筹措到付息资金，该期中票今日付息仍存在较大不确定性。中债登相关人士此前也对路透表示，截至收市，尚未收到本应于今日应付息中票的利息资金。

今日未按期付息所涉及中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%。应付利息金额为8,550万元。原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为B。

天威集团在银行间市场公开发行的另一期中期票据11天威MTN1 在今年2月已如期付息。该期债发行总额10亿元，票面利率5.85%，将于2016年2月24日到期。

2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。