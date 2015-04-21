更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率午后几尽收跌幅，向好势头尚不稳固

* 现券收益率先跌后回升，全天较上日变化不大

* 利率互换仍有一定幅度下行

* 国开行五期债发行向好

* 乐观预期犹在，但向好势头尚不稳固 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月21日 - 在中国央行降准后第二个交易日，银行间市场现券收益率先跌后反弹，最新水平与上日收盘相去不远。显示乐观预期犹存情况下，向好势头尚不稳固。利率互换市场则因资金价格继续下行，而保留部分跌幅。

交易员认为，收益率快速下行增加获利盘抛压，令市场心态不稳。当然也不排除午后收益率反弹与国开行宣布周五新增发债有关。另外，明日财政部将续发行五年期国债，其定位值得关注。

上海一银行交易员称，上午现券一二级表现均较乐观，但午后收益率出现反弹。“现在市场还是谨慎，上午(收益率跌幅)基本白费了。”

剩余期限近10年的国开行150205券最新报价 在3.9500%/3.9350%，上日尾盘为3.9650%/3.9550%。

另外，国开行今日发布公告，称将在周五再发行一、三、五和10年期四期债，总计不超过200亿元人民币。这打破了该行每周发行一批新债的常规做法。交易员透露，这应该不是其下周新债的提前发行，而仅是一周内纯新“增加了一次发行。”

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.09元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1509 收报97.39元，较上日结算价涨0.19%。

**七天回购利率续降，一年Shibor破稳连跌**

中国央行公开市场今日暂停逆回购操作，但对资金供给极为充裕的银行间市场来说，几乎未有任何影响，七天期回购利率续降逾10个基点(bp)，进一步向2.50%位置靠拢。长期资金方面，降准后一年期shibor也连续下行，打破此前超过两个月稳势。

交易员认为，从大方向上看，资金宽松态势有望持续一段时间。至于资金价格，在逆回购退出之后，可能要更多关注开盘价格等指引。

上海一银行交易员称，“目前资金很松，逆回购不做也很正常。没有逆回购利率指引，(每天)开盘利率影响可能会更大一些。”

在春节后五次下调公开市场七天期逆回购利率后，央行公开市场今日未进行任何操作，为逾两个月以来首次。分析人士认为，央行超预期降准带来流动性量价齐松，均进一步削弱公开市场利率引导必要性，因此零操作亦在情理之中。

央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为下半年经济工作的首要任务。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,867.44亿元，较上日的12,951.58亿元增近一成；其中，隔夜品种成交12,615.86亿元，上日为11,712.02亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9782 2.0558 -7.76 12,615.86

七天 2.5931 2.7140 -12.09 974.18

14天 3.2147 3.2629 -4.82 206.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0300 0.6700 +36.00 3,435.24

七天 1.8500 0.9900 +86.00 357.04

14天 1.9500 2.4200 -47.00 62.20

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0700 2.1000 -3.00 --

七天 2.6400 2.8100 -17.00 --

14天 3.2000 3.2600 -6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.0020 2.0870 -8.50 --

七天 2.6200 2.7320 -11.20 --

三个月 4.4845 4.6133 -12.88 --