中国金属：今年中国铜需求料弱于预期，但政府刺激将提供助益--安泰科

路透香港4月21日 - 中国国资背景金属研究公司安泰科表示，2015年迄今中国的铜需求一直弱于预期，但随着政府刺激措施提振工厂的订单，下半年需求料加速。

安泰科资深铜业研究员杨长华对路透表示，公司已将2015年中国铜消费增速预估从之前的6.3%下调至5.7%。

中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。而中国需求的疲弱可能拖累铜价 。之前对于全球铜市过剩量将小于之前预估的希望支撑铜价。

“(我们)下调了2015年的铜需求，就是因为第二季(需求)比预期差，”杨长华周二在电话中称。

下修后，2015年中国精练铜消费量料为约920万吨，低于此前预计的约930万吨。

两位行业消息人士表示，中国进口商正在卖出在定期合同下购买的精炼铜，期待着第二季需求会强劲。目前铜升水降至两年低点。

上述消息人士称，今年制造业企业的订单减少，因经济放缓，与此同时对腐败的调查也放缓了国有企业的买需。

在去年爆发青岛港铜融资丑闻后，中国银行业者一直在收紧对基本金属公司的融资，使得需求一直受到抑制。

不过杨长华和上述消息人士均表示，政府在过去几个月采取的提振商业和工业流动性的措施，将有助于下半年的铜需求。

一家大型铜管和铜棒生产商的经理表示，铜需求在第一季触底后，料将逐季改善，政府刺激措施的效果将在下半年更为明显。

交易员表示，上海保税仓库的铜库存较LME现货的升水约为50-60美元，为2013年第一季以来最低。(完)