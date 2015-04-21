更新版 1-台湾金融：限缩外资汇入后投资规定，但大幅开放银行外汇业务

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路透台北4月21日 - 台湾金管会周二强化对外资炒汇的限制，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范；不过央行则大幅开放银行外汇业务，冀活络银行外汇业务。

公司债纳入外资汇入后可投资固定收益市场三成限额内，显示政策对阻止外资炒汇规定更趋严格。这可能令外资投资公司债市场限缩。

此外，台湾央行也同步大幅放宽银行业的外汇业务规定，包括指定银行可发行外币可转让定存单，以及外资银行的台湾子行可与母行和分行承做新台币无本金交割远期外汇(NDF)等。

〞本来想睡觉，现在都醒了。〞一外商银行交易员说。

根据金管会证期局的华侨及外国投资人的相关管理条例，外资汇入后资金后除了投资主要台湾股市之外，其余投资包括公债、公司债、货币基金等短期货币市场的工具，不能超过汇入金额的三成。

近年随着美国的宽松政策(QE)盛行，外资汇入台湾后，不少交易员趁着法规未明确规定，钻漏洞将资金停泊在公司债市场，目的在炒汇，并非投资股市。

台币兑美元 周二收31.173, 贬7.1分，自上日的近五个月高位回落。

**大幅开放外币定存单业务**

此外央行也表示，将开放银行发行外币可转让定存单。预料其中人民币可转让定存单预料将是银行发行的重点产品。

台湾央行一位不愿具名的官员指出，根据调查台湾18家银行，其中有13家认为可转让定存单有市场。而香港的现况也显示，人民币的存款证是相当受欢迎外币的产品，占比相当高。

官员也表示，24日将召集银行公会，票券商以及集保等单位，共同研讨相关规范。因此外币可转让定存单的业务，初估最快要到下半年才能实施。

台湾央行外汇局官员则表示，本次的条文原59条，现整并后达55条，几乎是全文都做了修正。目的是希望能够活络金融机构外汇相关业务，促进其获利。

此外，台湾央行也开放了外国银行在台子行和其母行及分行可承作台币NDF(无本金交割远期外汇业务)。