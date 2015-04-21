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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 18:30 BJT

美股业绩：杜邦第一季获利下降28%，受强势美元打击

路透4月21日 - 美国化学综合企业杜邦 公布，第一季获利下降28%，受强势美元打击。

截止3月31日当季，杜邦净利降至10.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.13美元，上年同期分别为14.4亿美元和1.54美元。

当季营收下降9%至91.7亿美元。

该公司将季度派息从每股0.47美元提高至0.49美元。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)

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